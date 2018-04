Celebração dos 20 anos da Gibiteca Henfil começa com contação de histórias

No próximo final de semana, a Gibiteca Henfil começa as comemorações de seus 20 anos de fundação. No sábado e domingo, 8 e 9, o contador de histórias Fábio Lisboa e as convidadas Maiz Panichi e Solange Siquerolli vão contar histórias dos heróis nos quatro cantos do mundo a partir das 14h30.

No pacote, estarão os heróis da mitologia, do cotidiano, da natureza e da paz. O evento será na Sala de Leitura Infanto-Juvenil da Biblioteca Sérgio Milliet no Centro Cultural São Paulo na Rua Vergueiro, 1000. A entrada é franca e o limite de lugares está limitado a 60 pessoas.

A programação da celebração se estenderá por todo o mês de janeiro e também terá atividades em cinema, oficinas e encontro interdisciplinar. Assista o vídeo do Projeto O Herói que queremos.