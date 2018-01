Cauby Peixoto gravou o primeiro rock brasileiro, ‘Rock n’ Roll em Copacabana’; ouça

“Cauby, que [nos anos 1950] tinha ido passar uma temporada nos Estados Unidos e adotado o pseudônimo Ron Coby, virou a casaca reluzente em 1957 ao gravar o que é considerado o primeiro rock brasileiro, composto por Miguel Gustavo e entregue a ele: Rock and Roll em Copacabana. Foi surpreendente e um eletrizante “estouro”, como se dizia à época. No mesmo ano ele gravaria outro single em 78RPM do gênero, Enrolando o Rock.”

Ouça aqui:

