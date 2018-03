Cate Blanchett explica onde está sua ‘bússola moral’

Em uma participação no The Late Show With Stephen Colbert nesta quarta-feira, 8, a atriz Cate Blanchett não teve papas na língua.

Colbert perguntou qual era a “bússola moral” da atriz, e ela respondeu: “é a minha vagina”.

A atriz está atualmente em cena na Broadway com a peça The Present, um texto de Anton Tchekhov. “É sobre avançar na vida, sobre qual é a nossa bússola moral, sobre descobrir onde estão a bondade e a humanidade num mundo brutal”, explicou.