Cate Blanchett, de Armani rendado, e Allison Williams, de MacQueen são destaque do Red Carpet

Cate Blanchett concorre a melhor atriz em drama por Blue Jasmine

Flavia Guerra

E o desfile pelo Red Carpet não para. Entre as mais fashion, destaque para Cate Blanchett, em um impecável Armani, Julia Roberts, sóbria em um Dolce & Gabbana, Emma Watson, comportada em um Dior coral, Rani Zakhem em um longo florido, que destoa um tanto do dresscode para a noite. Já Sandra Bullock escolheu um colorido Prabal Gurung, e Jennifer Lawrence optou por um controverso longo branco com faixas pretas. Mas depois do vermelho impotente Ralph Lauren de Lupita Nyong’o, Allison Williams levou a melhor em um Alexander McQueen super contemporâneo.