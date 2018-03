Foto: Evelson de Freitas/AE

Ao som de “Under the Bridge”, do Red Hot Chilli Peppers, tocada em um violoncelo, Raquel e Gabriel se casaram diante do público do Rock in Rio, na Cidade do Rock.

O casal trocou a data da igreja quando soube que o show da banda californiana seria no mesmo dia com direito a vestido de noiva, juíza de paz e troca de alianças no coreto da Rockstreet.

Os dois começaram a namorar em 2005, em um show do Pearl Jam, a outra banda favorita do casal.

Vc faria?