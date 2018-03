O designer Laz Marquez criou posteres alternativos para os nomeados a melhor filme do Oscar 2011. O resultado é bastante diferente das criações originais, mas segue o estilo do artista. As imagens foram agrupadas em um projeto chamado “10 Posters / 10 Days: The Oscars” e estão expostas no Reelizer.com (via Badass Digest)