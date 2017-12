Carlos Alberto de Nóbrega participa de homenagem ao ‘A Praça é Nossa’ no ‘Tá no Ar’ da Globo

Carlos Alberto de Nóbrega, que desde 1987 apresenta o programa A Praça É Nossa, no SBT, participou nesta sexta-feira, 6, do Tá no Ar, na Globo. Marcius Melhem, roteirista do programa, interpretou a personagem “Velha Surda”, criada por Roni Rios (1936-2001), que ficou famosa ao confundir e trocar palavras, gerando piadas de duplo sentido.

Veja o vídeo:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Praça Parece que o jogo virou, não é mesmo? http://glo.bo/1SsxtRa #TánoAr Publicado por Tá no Ar em Terça, 5 de abril de 2016

A conversa foca exatamente no fato de Carlos Alberto estar em um programa da Globo.

+ ‘A Globo nunca nos disse – isso pode, isso não’, diz Marcelo Adnet

+ Marcelo Adnet faz paródia com o ‘Chico Buarque da direita’ no programa ‘Tá no Ar’