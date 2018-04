Caribou vem a São Paulo em março para show único no Brasil

Um dos maiores atos da música eletrônica indie no mundo, o músico canadense Caribou vem a São Paulo no dia 22 de março para um show único no Brasil.

A apresentação ocorre no Tropical Butantã e será o primeiro Popload Gig do ano. Os ingressos custam de R$120,00 a R$370,00 e já estão à venda em www.ticketload.com.

Também conhecido pelos pseudônimos Manitoba e Daphni, o talentoso Dan Snaith lançou em 2014 o disco Our Love, o sexto do Caribou, considerado um dos grandes álbuns daquele ano, com hit Can’t Do Without You. Ele é presença constante em festivais europeus, como o Primavera Sound, e também nos EUA, como o Coachella, para o qual está agendada uma apresentação na próxima edição.

O Caribou vem ao Brasil com a banda completa (Ryan Smith, Brad Weber e John Schmersal, além de Snaith).

A abertura do show ficará por conta da banda paulistana Aldo The Band.

POPLOAD GIG com CARIBOU e ALDO THE BAND

Data: 22 de março (quarta-feira)

Local: Tropical Butantã (Avenida Valdemar Ferreira, 93 – Butantã – São Paulo, SP)

Horários: 20h (Abertura da casa) || 21h00 (Aldo The Band) || 22h30 (Caribou)

Ingressos: PISTA R$120,00 (meia-entrada) e R$240,00 (inteira), CAMAROTE R$175,00 (meia-entrada) e R$350,00 (inteira) e PISTA PREMIUM R$185,00 (meia-entrada) e R$370,00 (inteira).

Vendas: Ingressos online em www.ticketload.com e no ponto de venda oficial (sem taxa de conveniência) na loja Japonique @ Rua Girassol, 175 – Vila Madalena – Vendas de segunda a sábado, das 10h às 19h e sábados, das 10h às 18h.

Capacidade: 2.500 pessoas

Classificação etária: 18 anos

O Popload é um site de música e cultura pop editado e capitaneado pelo jornalista Lúcio Ribeiro. Em 2016, completou dez anos em versão online, e se desdobra em produção de shows, ações sociais e também organiza o festival anual Popload Festival.