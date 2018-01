‘Capitão América 3’ ganha elenco oficial com 11 super-heróis

O elenco oficial de Capitão América 3: A guerra civil foi anunciado nesta semana pela Disney. Com 11 super-heróis, outros personagens tirados diretamente dos quadrinhos também estão presentes na lista. Dirigido pelos irmãos Anthony e Joe Russo, o filme inclui quase todas as principais figuras do universo cinematográfico da Marvel, com exceção a Hulk e Thor.

ESPECIAL: confira todos os heróis da Marvel e da DC que foram para o cinema

As gravações do longa começaram nesta semana nos Estados Unidos. Alemanha, Porto Rico e Islândia também serão palco das filmagens do longa que deve estrear no Brasil apenas em 28 de abril de 2016. Segundo a sinopse oficial, a história do longa refletirá os acontecimentos de “Vingadores 2: era de Ultron” e parece seguir a base estabelecida nas HQs. A Guerra Civil dos quadrinhos colocou o Capitão América e o Homem de Ferro em lados opostos de uma lei que obrigava super-heróis a se registrarem com o governo americano.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja a lista completa dos super-heróis:

– Chris Evans – Capitão América

– Robert Downey Jr. – Homem de Ferro

– Scarlett Johansson – Viúva Negra

– Sebastian Stan – Soldado Invernal

– Anthony Mackie – Falcão

– Paul Bettany – Visão

– Jeremy Renner – Gavião Arqueiro

– Don Cheadle – Máquina de Combate

– Elizabeth Olsen – Wanda Maximoff

– Paul Rudd – Homem-Formiga

– Chadwick Boseman – Pantera Negra

– Emily VanCamp – Sharon Carter

– Daniel Brühl – Barão Zemo

– Frank Grillo – Ossos Cruzados

– William Hurt – General Ross