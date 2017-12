Capital Cities cancela o show em São Paulo; veja como fazer o reembolso

O show do duo californiano Capital Cities, dono do hit “Safe and Sound”, que aconteceria no dia 12 de outubro no Espaço das Américas, em São Paulo, foi cancelado por “questões logísticas”, de acordo com um comunicado divulgado nesta quarta-feira, 28.

Quem já comprou ingressos será reembolsado integralmente. Abaixo as orientações para estorno/reembolso do valor dos ingressos adquiridos nos canais de venda oficiais.

1) Procedimento para quem adquiriu os ingressos com pagamento em Cartão de Crédito/Pay Pal:

– A solicitação do estorno do valor integral da transação, será solicitada junto a administradora de cartões de crédito/Pay Pal, sendo que o ajuste poderá ocorrer na próxima fatura ou na seguinte, pois depende da data de fechamento da mesma.

– Os ingressos não precisam ser devolvidos, os mesmos foram bloqueados, portanto, NÃO terão validade para outros eventos.

2) Procedimento para quem adquiriu os ingressos com pagamento em dinheiro:

– Comparecer no mesmo ponto de venda em que realizou a compra e mediante devolução do ingresso e documento original com foto o valor será reembolsado integralmente.

3) Procedimento para quem adquiriu os ingressos com pagamento em Cartão de Débito ou Transferência:

– O valor será devolvido integralmente mediante solicitação através do e-mail cancelamento@ticket360.com.br, constando os dados da conta corrente (Agência/ Conta /Titular / CPF)

– Os ingressos não precisam ser devolvidos, os mesmos foram bloqueados, portanto, NÃO terão validade para outros eventos.

O telefone da central de atendimento é (11) 2027-0777 (das 09:00 às 21:00 de segunda a sábado, exceto feriados).