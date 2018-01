Cantora P!nk se apresenta pendurada em prédio durante premiação nos EUA

A cantora norte-americana P!nk, conhecida por misturar números de acrobacia em suas apresentações, inovou mais uma vez durante sua participação na premiação American Music Awards, na noite de domingo, 19.

Para apresentar a música Beautiful Trauma, que dá nome ao seu mais recente disco, lançado em outubro, P!nk se pendurou num prédio, junto aos seus dançarinos acrobatas. A cantora surpreendeu por, mesmo pendurada, não utilizar playback em sua apresentação.

Antes da apresentação ao ar livre, P!nk já havia cantado no evento do lado de dentro, no Microsoft Theater, em Los Angeles. Nesta primeira aparição na premiação, P!nk fez um dueto com Kelly Clarkson de Everybody Hurts, da banda R.E.M..