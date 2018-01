Cantora Joy Villa usa vestido ‘pró-Trump’ no Grammy e causa polêmica

A cantora Joy Villa achou um jeito de alcançar a fama mundial no tapete vermelho do Grammy na noite deste domingo, 13. Ela utilizou um vestido feito das cores da bandeira dos Estados Unidos, sobre o qual se lia o slogan da campanha do republicano, “Make America great again”.

O ato de apoio dividiu opiniões nas redes sociais. Houve quem dissesse que não há nada mais sexy que uma negra conservadora, enquanto outros a acusaram de não bater bem da bola.

Em seu Instagram, Joy Villa não deixa claro se é, de fato, a favor de Trump. Em novembro, no último post relacionado às eleições norte-americanas, a cantora pede que as pessoas se unam em vez de se dividir.