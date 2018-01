Cantora IZA é confirmada no Planeta Atlântida 2018

O Planeta Atlântida acaba de confirmar a primeira artista do line-up da 23ª edição: a cantora carioca IZA. Ela será uma das responsáveis por animar a Saba, em Atlântida, entre os dias 2 e 3 de fevereiro. Essa será a primeira apresentação da artista no Rio Grande do Sul.

Depois de cantar com o norte-americano Cee Lo Green no Rock in Rio, a carioca apresentou recentemente uma nova parceria, Pesadão, com Marcelo Falcão, da banda O Rappa. Ela também teve música na trilha da novela Rock Story, e abriu o show do Coldplay em São Paulo.

Para o show que está preparando para o Planeta Atlântida 2018, a cantora deve levar o seu R&B e pop acompanhada de um guitarrista e um DJ. Os maiores hits já estão confirmados no set list da apresentação na Saba, segundo a organização: Pesadão, Quem Sabe Sou Eu e Te Pegar.