Cantor Ed Sheeran estrelará série medieval

O cantor e compositor britânico Ed Sheeran, cuja carreira musical tem sido muito prestigiada, vai ganhar um papel em uma série de televisão sobre guerra medieval, segundo o The Hollywood Reporter. Sheeran, que foi o artista mais popular no serviço de streaming Spotify no ano passado, vai participar da série The Bastart Executioner, da rede FX, de acordo com a publicação.

A série, que está sendo filmada em Wales, acompanha a trajetória de um guerreiro do século XIV que se torna um carrasco viajante a mando de uma mensagem divina.

O ruivo barbudo de 24 anos irá interpretar Sir Cormac, “um ambicioso pupilo de um alcião de alto escalão na igreja católica”. A série, prevista para estrear ainda esse ano, está sendo dirigida por Kurt Sutter, que também dirigiu “Sons of Anarchy”, sobre uma gangue de motocicletas da Califórnia.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sheeran era um fã assumido da série e interpretou uma música para seus últimos episódios.

O cantor está na disputa para o grande prêmio do próximo MTV Video Music Awards por “Thinking Out Loud”, no qual ele interpreta um dançarino. A assessoria do artista ainda comentou a notícia. (AFP)