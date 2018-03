Cantor cubano acusa Shakira e Carlos Vives de plágio por ‘La Bicicleta’

Os cantores colombianos Shakira e Calos Vives estão sendo acusados de plágio na parceria entre eles lançada no ano passado, La Bicicleta. O artista cubano Liván Rafael Castellano Valdés entrou com uma denúncia na justiça de Madri, na Espanha, que foi aceita por uma juíza, dando início a uma investigação. A informação é do El País.

O cantor cubano afirma que La Bicicleta tem trechos retirados da sua Yo Te Quiero Tanto, lançada em 1997. Segundo Valdés, na denúncia, ele alega que havia enviado “uma mostra” da sua música para Carlos Vives cantar, mas o colombiano “decidiu reproduzir um fragmento” da mesma, sem autorização.

A denúncia atinge não só Shakira e Carlos Vives, como também Sony Music Latin, Sony Music Entertainment, Sony ATV Publishing holdings Spain, EMI Music Publishing Spain e Andrés Eduardo Castro, que produziu La Bicicleta.

Ainda de acordo com a publicação, fontes disseram à agência de notícias EFE que a Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) resolveu suspender a arrecadação de direitos autorais da música. A partir de agora, os dois lados terão 20 dias para apresentar documentos que provem, na justiça, a inocência ou a culpa dos envolvidos.

No ano passado, La Bicicleta ganhou o Grammy Latino de melhor canção, tendo vendido mais de 200 mil cópias pelo mundo.

Compare abaixo as duas canções: