Câmera subjetiva substitui Domingos Montagner em ‘Velho Chico’ e emociona público

Foi emocionante a forma como o diretor Luiz Fernando Carvalho manteve o personagem Santo, de Domingos Montagner – que morreu afogado no último dia 15 -, nessa reta final da novela Velho Chico. Ele usou a câmera subjetiva para substituir o ator e, quando Santo apareceu no capítulo desta segunda-feira, 26, a cena era vista do ponto de vista do personagem. Assim foi na comemoração em família com a notícia da gravidez de Olívia (Giullia Buscacio) e Miguel (Gabriel Leone).

Todos os atores fitavam a câmera como se fitassem o adorado Santo/Domingos Montagner. E todos estavam visivelmente comovidos, sobretudo Camila Pitanga, que foi testemunha da tragédia no Rio São Francisco. Havia em seu olhar uma melancolia dolorida. Também foi de arrancar lágrimas a cena em que o irmão de Santo, Bento, personagem de Irandhir Santos, o encoraja a levantar da cama e conduzir a filha Olivia até o altar, no dia do casamento com Miguel. Com lágrimas nos olhos, Irandhir olhava para a câmera/Santo e o ajudava a se arrumar.

A mesma comoção se estendeu à cerimônia de casamento de Miguel e Olívia, em que Santo era mirado, com ternura, por todo o elenco. O recurso da câmera subjetiva será mantido até o último capítulo da novela, na próxima sexta-feira, 30. Cenas antigas de Domingos Montagner na novela devem ser usadas também. A última cena gravada com o ator foi ao ar no sábado, 24.

Nas redes sociais, houve uma grande comoção. “A lente reflete o artista e a emoção de cada personagem. Não poderia haver uma homenagem mais linda… Parabéns a Globo e a todos os atores, que com certeza, precisaram ser mais do que profissionais pra trazer toda emoção…”, escreveu uma internauta no Facebook da Rede Globo. “Muito triste e emocionante ver a tristeza no olhar de cada um pela falta de Domingos..me emocionei e chorei de ver uma câmera como se fosse ele com uma voz lá no fundo bem suave”, postou uma outra internauta.