Camarão que pode matar com o som é nomeado em homenagem ao Pink Floyd

OXFORD, Inglaterra – Uma recém descoberta espécie de camarão, que usa uma garra brilhante cor-de-rosa para criar um som alto o bastante para matar peixes pequenos, foi nomeada em homenagem ao Pink Floyd.

O camarão encontrado na costa Pacífica do Panamá foi batizado como Synalpheus pinkfloydi na revista científica Zootaxa. O pesquisador do Oxford University Museum of Natural History, Sammy De Grave, é um dos três cientistas creditados com a descoberta. Ele diz que a descrição do animal foi “a oportunidade perfeita para finalmente celebrar minha banda preferida”.

De acordo com Oxford, algumas espécies de camarão fecham suas garras maiores numa velocidade suficiente para criar uma bolha que explode. O resultado é um som tão alto que pode matar ou atordoar um peixe.

O Pink Floyd tem outra homenagem na natureza: uma espécie de donzela (inseto parecido com a libélula) foi nomeado a partir do álbum Ummagumma, de 1969. / AP