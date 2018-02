Caetano Veloso, Jota Quest e Criolo farão show beneficente em BH a favor das vítimas de Mariana e região

Caetano Veloso, Jota Quest e Criolo são as principais atrações do show beneficente #SouMinasGerais, marcado para o dia 08 de dezembro, às 14h, na Esplanada do Mineirão, em Belo Horizonte, em prol das vítimas do desastre ambiental de Mariana e região.

O evento é uma iniciativa colaborativa dos escritórios dos artistas e da produtora mineira Macaco Prego Arte e Cultura, de acordo com um comunicado divulgado pela produtora.

Tulipa Ruiz, Emicida e Rael também vão participar do evento. Os ingressos vão custar R$ 50 (mais a taxa do site de vendas).

+ Pearl Jam doará cachê do show em Belo Horizonte para as vítimas de Mariana

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Toda arrecadação de renda do evento será encaminhada para um fundo filantrópico chamado Sou Minas Gerais, gerido pela SITAWI Finanças do Bem, organização sem fins lucrativos carioca. O fundo garante que os recursos sejam utilizados de maneira eficiente, com “transparência e profissionalismo”, para apoiar da melhor forma as ações de resgate humano e ambiental de toda região afetada pelo desastre decorrente do rompimento da barragem da Samarco, no município de Mariana, em Minas Gerais.

+ Jota Quest lança ‘Pancadélico’, o oitavo e festivo disco da carreira

Serviço:

#SouMinasGerais – show beneficente

Terça-feira, 08 de dezembro, das 14hs às 22h.

Local: Esplanada do Mineirão

Classificação Livre. Menores de 18 anos somente acompanhados de pais ou responsáveis legais.

Vendas online: ( a partir de 24/11) www.sympla.com.br/souminasgerais

Valor único – 50,00 + 8,5% (taxa online)