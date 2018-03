Caetano Veloso e Gilberto Gil anunciam show extra em SP

A produtora Time For Fun confirmou uma apresentação extra de Caetano Veloso e Gilberto Gil. O show, que será realizado no dia 23 de agosto, no Citibank Hall, na zona sul de São Paulo, faz parte da turnê Dois Amigos, Um Século de Música, que celebra 50 anos de carreira da dupla. Caetano e Gil também se apresentam em São Paulo nos dias 21 e 22 de agosto.



Para o show do dia 23 de agosto, os ingressos estarão disponíveis a partir de 08 de julho. Os ingressos poderão ser adquiridos pela internet (www.ticketsforfun.com.br), nos pontos de venda espalhados pelo Brasil e na bilheteria do Citibank Hall.

Além da capital paulista, eles também vão se apresentar em Curitiba (28 de agosto), Porto Alegre (29 de agosto), Belo Horizonte (26 de setembro), Brasília (03 de outubro), Rio de Janeiro (16 e 17 de outubro) e Salvador (28 de novembro), logo após giro pela Europa, onde já se apresentam individualmente há mais de 30 anos. O roteiro inclui as seguintes cidades europeias:

– Amsterdã, Holanda (25/06)

– Bruxelas, Bélgica (29/06)

– Londres, Inglaterra (01/07)

– Vienne, França (03/07)

– Paris, França (06/07)

– Copenhague, Dinamarca (08/07)

– Chieri, Itália (10/07)

– Milão, Itália (11/07)

– Barcelona, Espanha (13/07)

– Montreux, Suíça (15/07)

– Perugia, Itália (17/07)

– Codroipo, Itália (19/07)

– Madri, Espanha (21/07)

– Monte Carlo, Mônaco (23/07)

– Marselha, França (24/07)

– Tel Aviv, Israel (28/07)

– Lisboa, Portugal (31/07)

– Marciac, França (02/08)