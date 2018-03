Caetano Veloso apareceu só de cueca ao lado de Carla Perez e Xanddy na noite da última quarta-feira, 15. A imagem foi publicada no Instagram de Paula Lavigne, ex-mulher e empresária do artista baiano. O encontro inusitado aconteceu no Festival de Montreux, na Suiça, onde Caetano se apresentou ao lado do amigo Gilberto Gil. O clique provocou alvoroço na internet. A imagem veio acompanhado da hashtag #baianosunidos.

