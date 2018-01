Caetano e Roberto Carlos disputam o Grammy Latino

Gustavo Aguiar

A Academia Latina de Artes e Ciências Discográficas dos Estados Unidos divulgou a lista de indicados à 14ª edição do Grammy Latino. A 14ª cerimônia do Grammy Latino será realizada em 21 de novembro no hotel cassino Mandalay Bay, em Las Vegas.

Caetano Veloso é um dos destaques da premiação e recebeu quatro indicações com o CD Abraçaço, incluindo o prêmio principal e a canção do ano pela faixa Um abraçaço, que dá título ao álbum. O músico baiano ainda disputa os prêmios de Melhor Álbum, Arte de Encarte e Melhor Gravação.

Roberto Carlos voltou À lista de indicados do prêmio e concorre em duas categorias. Entre elas, a de Canção do Ano por Esse cara sou eu. A cantora e humorista Clarice Falcão foi indicada ao prêmio de Artista Revelação.

Entre os principais indicados está o veterano Carlos Vives, da Colômbia, com cinco indicações. A mistura de rock, soul e hip-hop da banda argentina Illya Kuryaki and the Valderramas também compete em cinco categorias.

Neste ano, Roberto Menescal será homenageado com o Prêmio de Excelência Musical, ao lado de artistas como o venezuelano Oscar D’León, o cubano Juan Formell e o argentino Palito Ortega. Ao todo, o Grammy Latino vai reconhecer neste ano os trabalhos de músicos em 48 categorias, uma a mais que na edição passada.

Confira alguns dos indicados:

Gravação do ano

Tanto’, Pablo Alborán

Vivir mi vida’, Marc Anthony

La nave del olvido’, Buika

Lo mejor que hay en mi vida’, Andrés Cepeda

Bachata rosa’, Natalie Cole a dúo con Juan Luis Guerra

Desde lejos’, Santiago Cruz

Más y más’, Draco Rosa con Ricky Martin

Mi marciana’, Alejandro Sanz

Um abraçaço’, Caetano Veloso

Volví a nacer’, Carlos Vives

Álbum do ano

Tanto’, Pablo Alborán

Presente’, Bajofondo

Papitwo’, Miguel Bosé

Lo mejor que hay en mi vida’, Andrés Cepeda

En español’, Natalie Cole

Escultura’, Guaco

Versiones’, Gian Marco

Vida’, Draco Rosa

La música no se toca’, Alejandro Sanz

Corazón profundo’, Carlos Vives

Canção do ano

Esse cara sou eu’, Roberto Carlos, compositor (Roberto Carlos)

La que me gusta’ , José Luis Pardo, compositor (Los Amigos Invisibles)

Llorar’, Mario Domm, Hanna Huerta y Jesse & Joy, compositores (Jesse & Joy

con Mario Domm)

Lo mejor que hay en mi vida’, Amaury Gutiérrez, compositor (Andrés Cepeda)

Mi marciana, Alejandro Sanz, compositor (Alejandro Sanz)

Mi novia se me está poniendo vieja’ , Ricardo Arjona, compositor (Ricardo

Arjona)

Si yo fuera tú’ , Jorge Luis Piloto, compositor (Gilberto Santa Rosa)

Sólo el amor nos salvará, Aleks Syntek, compositor (Syntek con Malú)

Um abraçaço, Caetano Veloso, compositor (Caetano Veloso)

Volví a nacer, Andrés Castro y Carlos Vives, compositores (Carlos Vives)

Melhor artista revelação

A Band Of Bitches

Leslie Cartaya

EliaCiM

Clarice Falcâo

Jesús Hidalgo

Maluma

Mojito Lite

Gaby Moreno

Quattro

Milton Salcedo