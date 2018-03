Bryan Cranston revive o personagem Walter White em comercial do Super Bowl

Bateu aquela saudade de Walter White e sua produção exacerbada de metanfetamina? O ator Bryan Cranston reviveu o famoso personagem da série Breaking Bad em um comercial que foi ao ar no intervalo do Super Bowl, a final do campeonato de futebol americano, na noite deste domingo, 1º.

No comercial da empresa de seguros, uma mulher chega à farmácia para pedir remédio sob prescrição médica. Ela é atendida por Walter White ou Greg. “Você é Greg”, diz ela. “Sou tipo Greg. Nós temos mais de 50 anos e, claro, experiência com drogas”, responde ele. Bryan, então, faz a pergunta clássica que está na quinta e última temporada da série. “Diga meu nome (Say my name)”. “Greg”, responde a mulher.

Na linha ‘Breaking Bad’. A série Better Call Saul, derivada do sucesso Breaking Bad, chega ao País no dia 10 de fevereiro. Os capítulos estarão disponíveis todas às segundas, às 23h, no serviço de streaming Netflix. Muito aguardada pelos órfãos de Walter White e Jesse Pinkman, a produção traz Bob Odenkirk como protagonista, reinterpretando o papel dele como o advogado Saul Goodman.

O seriado se passa em 2002, seis anos antes de Saul Goodman conhecer Walter White. Odenkirk será apresentado como Jimmy McGill, um advogado pouco importante procurando o próprio destino. A produção também revelou um novo vídeo de 30 segundos. Embora ainda não tenha ido ao ar, a série já foi renovada para uma segunda temporada com 13 capítulos.