Bryan Cranston relembrou a famosa fala do Walter White/Heisenberg da série Breaking Bad – “Say my name” – durante o Electric Daisy Carnival. O ator subiu o palco do festival em Las Vegas, nos Estados Unidos, para apresentar a música do duo eletrônico Above & Beyond feita em homenagem ao seu personagem.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.