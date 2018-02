Bruce Willis abandona novo filme de Woody Allen

Bruce Willis não vai mais fazer parte do elenco do próximo filme de Woody Allen. Escalado desde o início do projeto (ao lado de Jesse Eisenberg, Kristen Stewart e Parker Posey, entre outros), o ator usou outros planos como desculpa para abandonar o projeto, de acordo com o site Deadline.

A informação foi confirmada pela equipe de Woody Allen. Willis vai se dedicar à adaptação de Misery, de Stephen King, para a Broadway. O diretor deve convocar outro ator para o papel.

++ Joaquin Phoenix estrela novo filme de Woody Allen

++ Em Cannes, Woody Allen mostra que está de volta à boa forma

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

++ Bruce Willis estreará na Broadway com adaptação de romance de Stephen King

Enquanto isso, deve estrear nesta semana, Homem Irracional, outro projeto recente de Woody Allen. O filme conta a história de Abe (Joaquin Phoenix), um professor em meio a uma crise existencial e que redescobre a vontade de viver. Logo após voltar a dar aulas em uma pequena cidade, ele se envolve com duas mulheres: Rita (Parker Posey), uma colega de trabalho, e Jill (Emma Stone), sua melhor aluna. Mesmo quando Abe mostra sinais de desequilíbrio mental, a fascinação de Jill por ele só aumenta. Porém, quando decide abraçar novamente a vida, Abe desencadeia uma série de eventos que afetará não só a ele, mas também a Jill e Rita para sempre.

Veja o trailer: