Bruce Dickinson é diagnosticado com tumor na língua

O vocalista do Iron Maiden, Bruce Dickinson, foi diagnosticado com um pequeno tumor na língua e completou nesta quarta-feira, 18, os processos de quimioterapia e radioterapia. A notícia foi revelada por intermédio de um comunicado feito nesta quinta-feira, 19, na página oficial da banda no Facebook.

Segundo a nota, o tumor, que se localiza atrás da língua, foi descoberto quando Bruce Dickinson fez uma consulta de rotina antes do Natal. Durante sete semanas, ele se submeteu ao tratamento. Ainda de acordo com o comunicado, o prognóstico é “extremamente bom”, pela descoberta em estágio inicial da doença. A expectativa da equipe médica é que Bruce se recupere até o fim de maio.

A nota ainda pede “paciência, compreensão e respeito” pela privacidade de Bruce, e informa que no fim de maio haverá novas notícias sobre seu estado de saúde.