Britney Spears lança seu nono álbum, ‘Glory’, e participa do ‘Carpool Karaoke’; veja

Após três anos de espera, os fãs de Britney Spears já podem comemorar o lançamento de Glory, seu nono álbum de estúdio. O disco foi lançado nesta sexta-feira, 26, e está disponível para streaming em diversas plataformas.

Para promover o disco, ela participou do Carpool Karaoke, um quadro do programa The Late Late Show with James Corden, em que artistas e personalidades acompanham o apresentador em um passeio de carro pelas ruas de Los Angeles. Veja:

Por enquanto, as resenhas na imprensa internacional sobre Glory são mistas. O The New York Times diz, por exemplo, que “mesmo com sua voz em primeiro plano, Spears não está cantando nada particularmente pessoal. Glory é um longo, frequentemente cativante, anúncio de disponibilidade”.

Já a Vanity Fair afirma que “ela conseguiu de novo. É um álbum que agrada aos fãs de Britney Spears e também a quem não se descreve como tal. Glory é uma tarde com três amigos de infância que você não vê há muito tempo. São três rodadas de margaritas depois do trabalho com seus amigos favoritos de escritório”.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Make Me… feat G-Eazy é um dos singles do álbum. Ouça:

Uma das plataformas em que o disco está disponível é o Spotify — que separou 7 fatos sobre as músicas de Britney Spears.

1. As faixas da cantora mais ouvidas no Spotify são “Toxic” (88 milhões de streams), “Work Bitch” (84 milhões) e “…Baby One More Time” (63 milhões)

2. Quase 12 milhões de pessoas ouvem Britney no Spotify todo mês

3. São Paulo é a quinta cidade que mais ouve Britney no mundo. Cidade do México, Londres, Los Angeles e Nova Iorque, nessa ordem, vêm antes

4. “Make Me…”, primeiro single do novo disco lançado hoje, já passou de 27 milhões de streams

5. As playlists em que “Make Me…” mais bomba incluem “Confidence Boost” e “Fun Workout”, criadas pelo Spotify

6. “Private Show”, “Clumsy” e “Do You Wanna Come Over?”, outras músicas do novo disco que foram lançadas previamente, também já estão todas na casa dos milhões

7. Brit também já criou suas próprias playlists em seu canal no Spotify, como “Back to the 80’s”, com hits dos anos 80, e “Workout Mix”, uma coletânea perfeita para malhar.

Os links para ouvir o disco nas plataformas digitais são os seguintes:

Spotify: http://smarturl.it/StreamBSG?IQid=yt

iTunes: http://smarturl.it/Glory?IQid=yt

Google Play: http://smarturl.it/BSGGP?IQid=yt

Amazon: http://smarturl.it/BSGAM?IQid=yt