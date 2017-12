Britânica Charli XCX lança música com Pabllo Vittar; ouça ‘I Got It’

A cantora britânica Charli XCX, responsável por sucessos como Boys, I Love It (com Icona Pop) e Fancy (com Iggy Azalea), revelou nesta quarta-feira, 13, a música I Got It, sua nova parceria, dessa vez com a drag queen brasileira Pabllo Vittar e as rappers americanas Brooke Candy e Cupcakke.

A música vai fazer parte de uma nova mixtape de Charli XCX, intitulada Pop 2, que inclui ainda músicas com a canadense Carly Rae Jepsen e a sueca Tove Lo.

Na música, a brasileira Pabllo canta em português. Ouça, abaixo, no Spotify:

Com participação na música, a rapper Brooke Candy tem visita marcada ao País. Ela desembarca em São Paulo para show no dia 3 de fevereiro no Carioca Club, em Pinheiros.