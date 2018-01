Brian May, do Queen, posta vídeo que fez no palco do Rock in Rio com um pau de selfie

“Este pode o ser o maior momento com um ‘pau de selfie’ da história do universo” – disse um bem humorado Brian May durante o show do Queen na noite da última sexta-feira, 19, no Rock in Rio.

O músico usou suas próprias redes sociais para divulgar o vídeo que gravou do palco, e as imagens do mar de gente são impressionantes.

Enquanto isso, Adam Lambert, que dividiu as opiniões nas redes sociais, se encantou com a obra de Ney Matogrosso durante uma audição de LPs na biblioteca do Centro Cultural São Paulo.