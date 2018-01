‘Breaking Bad’ comprovou o favoritismo e bateu seus concorrentes na categoria Melhor Série de TV – Drama. Ele concorria com ‘Downton Abbey’, ‘The Good Wife’, ‘House of Cards’ e ‘Masters of Sex’.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.