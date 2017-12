Brad Pitt cancela vinda ao Brasil

Luiz Carlos Merten – O Estado de S. Paulo

Embora a Paramount não tenha emitido uma nota oficial, a Febre, assessoria que monitorava a vinda de Brad Pitt ao Brasil, comunicou aos jornalistas que deveriam participar do tapete vermelho do filme Guerra Mundial Z na segunda-feira, 24, à noite, no Rio, o seguinte. Por conta do momento vivido pelo País, a empresa não se sentia confortável promovendo um evento festivo do porte que deveria ter a pré-estreia. A vinda do marido de Angelina Jolie, portanto, está cancelada.