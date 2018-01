Bowie lança novo single

Canção The Stars (Are Out Tonight) tem videoclipe com participação da atriz Tilda Swinton

David Bowie divulgou hoje mais um single de seu aguardado novo disco The Next Day, que será lançado em março. The Stars (Are Out Tonight) fala sobre fama em versos ambíguos, e chega acompanhada de um videoclipe estrelado por Tilda Swinton. A famosa semelhança entre o jovem Bowie e a atriz britânica é o foco principal do clipe, dirigido por Floria Sigismondi. Os dois interpretam um pacato casal suburbano, cuja rotina é interrompida por vizinhos barulhentos (Andrej Pejic e a modelo Saskia de Brauw). Swinton alterna os versos da canção com Bowie. Cenas sensuais são inseridas em meio à rotina do casal, e Sigismondi sugere a relação do Bowie atual com o sua imagem andrógena, imortalizada. Este deve ser um dos temas do disco The Next Day, cuja capa traz um simplório quadrado branco com o título sobre a capa de Heroes, um dos clássicos discos de Bowie.

Trata-se do segundo single do álbum, que é o primeiro lançamento do cantor em dez anos. Em janeiro, Bowie surpreendeu fãs e jornalistas ao anunciar o novo trabalho. O cantor é raramente visto em público. Especulações sobre seu estado de saúde, a notícia de que havia negado um pedido de participação na abertura das Olimpíadas de Londres e o sigilo absoluto com que The Next Day foi gravado colaboraram para a surpresa.