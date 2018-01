Boris Fausto é o primeiro convidado confirmado da Flip 2015

O historiador Boris Fausto foi anunciado nesta segunda-feira, 16, como o primeiro convidado confirmado da próxima Festa Literária Internacional de Paraty (2015), que ocorre entre 1º e 5 de julho, em Paraty (RJ). O homenageado desta edição é Mário de Andrade.

Um dos principais nomes da historiografia brasileira, Boris Fausto publicou em 2014 O brilho do bronze, diário no qual narra os sentimentos e reflexões sobre a morte da mulher, Cynira Fausto (1931-2010), com quem foi casado por quase 50 anos. De acordo com o anúncio oficial da Flip, “é esta sensibilidade, que une a experiência do luto com a crônica da cidade de São Paulo e reflexões sobre o momento histórico do Brasil, que o autor levará à Flip 2015”.

Entre suas obras de destaque estão A Revolução de 1930 – historiografia e história, publicada pela primeira vez em 1970, e História Geral da Civilização do Brasil, escrita em parceria com Sérgio Buarque de Holanda, uma coleção em 11 volumes, publicada nos anos 1990, sobre a história do país, desde a colônia até 1964.