Boogarins farão 10 shows pelo Brasil no mês de março

O Boogarins prepara agora uma nova etapa de sua turnê pelo Brasil com uma série de 10 novas datas. A banda está divulgando seu álbum mais recente, o elogiado Manual, que foi destaque em veículos internacionais como New York Times, Guardian, Fader e NME.

Além do álbum, o Boogarins lançou recentemente um clipe ao vivo do single Avalanche, gravado no Centro Cultural São Paulo, um vídeo da faixa 6000 Dias e um mini documentário de seu show no Mirante 9 de Julho em São Paulo. Os shows começam em 4 de março na cidade de Salvador e terminam no Rio de Janeiro no dia 26.

Veja as datas

04/3 – Salvador – BA – Portela Café

05/3 – Fortaleza – CE – Órbita Bar

06/3 – João Pessoa – PB – Vila do Porto

10/3 – Curitiba – PR – Jokers Pub

11/3 – Florianópolis – SC – Célula Showcase

13/3 – Belo Horizonte – MG – A Autêntica

19/3 – Goiânia – GO – Centro Cultural Martim Cererê

23/3 – Manaus – AM – Teatro Direcional

25/3 – Rio de Janeiro – RJ – Oi Futuro Ipanema

26/3 – Rio de Janeiro – RJ – Oi Futuro Ipanema