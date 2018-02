Bons nomes da MPB fazem show neste fim de semana em SP

(Foto: Divulgação)

O Auditório Ibirapuera recebe, hoje, o músico Chico César para o lançamento do DVD Aos Vivos Agora, releitura do primeiro trabalho de sua carreira. O artista divide o palco com Dani Black, convidado para tocar violão, guitarra e fazer os vocais que, no álbum original, ficaram a cargo de Lenine e Lanny Gordin.

Já no domingo é a vez da cantora Mônica Salmaso se apresentar no local. Ela traz o espetáculo Alma Lírica Brasileira acompanhada de Nelson Ayres, pianista e maestro, e de Teco Cardoso, flautista e saxofonista.

Mais informações sobre os shows estão disponíveis em www.auditorioibirapuera.com.br.