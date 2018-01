Bono faz homenagem a Mandela ao receber prêmio de melhor canção

A entrega de melhor canção para ‘Ordinary Love’, que o U2 fez para o filme ‘Mandela – Long Walk to Freedom”, se tornou um comovente homenagem ao líder sulafricano Nelson Mandela. “Esta vitória é realmente algo muito pessoal. Mandela mudou nossas vidas, um homem que se recusou a odiar por achar que com amor faria muito mais”, disse Bono, sob os olhares afetuoso de Julia Roberts, que estava na plateia. Já a categoria melhor trilha sonora original foi para o filme All Is Lost, assinada por Alex Erbert.

