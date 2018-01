Bon Jovi substituirá baterista na apresentação de hoje

Atração principal do Palco Mundo hoje no Rock in Rio, o Bon Jovi fará apresentação sem seu baterista Tico Torres hoje. Ele será submetido a uma nova cirurgia de emergência, desta vez na vesícula. Rich Scannella será seu substituto até que ele tenha permissão médica para voltar.

Na semana passada, Torres passou por uma operação de apêndice após sofrer fortes dores no abdômen. A saúde do músico levou ao adiamento de uma série de shows que a banda faria no México e na Argentina.

O músico mandou aos fãs a mensagem abaixo:

“Olá a todos,

Gostaria de dizer um breve obrigado a todos que torceram por mim até o momento. Não há nada que possa preparar uma pessoa para uma emergência médica, mas eu tenho estado sob ótimos cuidados e gostaria novamente de agradecer a todos os médicos e profissionais de saúde que cuidam de mim.

Estou muito desapontado por não poder tocar, mas o nosso amigo Rich Scannella me substituirá. Vocês estão em boas mãos.

Eu estarei lá em espírito e voltarei aos palcos em breve.

Aproveitem o show. # RockinRio

Tico Torres”