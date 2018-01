Bon Jovi lança a música ‘Beautiful Day’; ouça

Uma nova gravação de Jon Bon Jovi foi divulgada nesta quarta-feira, 27. Trata-se de Beautiful Day, uma das faixas da coletânea Finding Neverland: The álbum, no qual astros do pop e do rock como Christina Aguilera e John Legend, interpretam canções do musical de mesmo nome, baseado na vida de J.M Barrie, autor de Peter Pan. O espetáculo deu origem ao filme Em Busca da Terra do Nunca (2004), com Johnny Depp e Kate Winslet.

“Todo mundo conhece Peter Pan e acredito que se pode dizer que todo astro do rock é Peter Pan, nunca querem crescer”, disse o cantor à revista People. O álbum tem previsão de lançamento internacional para 9 de junho. As músicas são assinadas por Gary Barlow e Eliot Kennedy. Confira abaixo os bastidores da gravação de Bon Jovi.