Bon Jovi faz surpresa inesquecível para fã com câncer de pulmão

Fã do cantor Bon Jovi, uma mulher de Nova Jersey, que luta contra um câncer no pulmão teve uma grande surpresa ao receber a visita do cantor.

Rosie Skripkunis disse que sua mãe, Carol Cesario, é um fã de longa data de Bon Jovi e sempre quis conhecê-lo. No mês passado, Rosie compartilhou nas redes sociais um pedido para que o cantor visitasse sua mãe. E depois disse à mãe que o restaurante de Bon Jovi, o Toms River, a tinha convidado para uma refeição grátis.

No sábado, 25, enquanto ela estava no restaurante, sorrateiramente, Bon Jovi fez o que seria a maior surpresa para Carol, chegando de surpresa e ficando ao lado dela sem dizer nada.

A aparição dele foi grava em vídeo, que mostra Carol gritando “oh meu Deus!”, ao ver o ídolo Bon Jovi ao seu lado

E a surpresa não paro por aí, pois o cantor ainda deu a Carol uma guitarra autografada e um livro, além de um afetuoso beijo na bochecha.