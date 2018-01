Bolas no meio do caminho

Bolas infláveis, para o show do Metallica, impedem o trânsito entre o posto médico e as ambulâncias (Foto: Jotabê Medeiros)

Jotabê Medeiros

O Rock in Rio sanou os problemas no atendimento médico de emergência, mas às vezes algo escapa do controle. Os motoristas das ambulâncias nos fundos do palco principal reclamavam de algum produtor que deixou exatamente onde não podia um carregamento de bolas infláveis do grupo Metallica, que devem ser liberadas na hora da show. As bolas impedem o trânsito entre o posto médico e as ambulâncias e podem retardar uma saída de emergência.