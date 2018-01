Jotabê Medeiros

A organização do Rock in Rio procurou a reportagem do Estado há pouco para informar que as bolas infláveis que a banda Metallica planeja jogar para os fãs durante seu show, e que obstruíam passagem de ambulâncias (segundo noticiado aqui), já foram retiradas do local. Segundo o Rock in Rio, foi uma falha de produtores.