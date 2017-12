Bobby McFerrin cancela participação no festival Música em Trancoso

Bobby McFerrin não virá mais para a 5ª edição do festival Música em Trancoso, que será realizado entre os dias 5 e 12 de março na Bahia. O cantor seria a grande atração do festival, regendo a Orquestra Experimental de Repertório de São Paulo na noite de abertura ao lado do polonês Maciej Pikulski ao piano. Ele, que também cantaria na noite de bossa nova comandada por Cesar Camargo Mariano, cancelou sua vinda ao País por problemas de saúde. A organização do Música em Trancoso ainda não tem o nome de quem irá substituí-lo.

