Blondie está de volta com o clipe para a nova música ‘Fun’

A banda de rock Blondie, sucesso nos anos 1970, está de volta com nova música e novo clipe. Para o vídeo de Fun, a cantora Debbie Harry e sua trupe prepararam uma viagem psicodélica ao espaço.

Enquanto Harry entoa a canção, uma modelo vestida de astronauta viaja e encontra, num espaço desértico, a drag queen Raja Gemini, vencedora da terceira temporada do reality show RuPaul’s Drag Race.

Mais uma viagem e a astronauta vai parar no mundo da pista de dança, sendo abençoada logo que chega por seres da noite, de todos os gêneros.

Com o seu som remetendo à Disco Music e aos anos 1970, e com participação de Dave Sitek, guitarrista da banda TV on the Radio, a música Fun chega para ser o primeiro single do mais novo álbum de estúdio do Blondie, que recebeu o título de Pollinator e tem data de lançamento prevista para 5 de maio.

O último trabalho do Blondie havia sido o Ghosts of Download (2014), que foi lançado juntamente à coletânea Blondie 4(0) Ever.