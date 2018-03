Black Veil Brides se desculpa por apresentação

O Black Veil Brides subiu ao palco do Monters of Rock neste sábado com a dura missão de animar um público ávido para ver a clássica Motörhead.

Sob vaias do público, a banda de estilo glam rock,chegou a pedir desculpas pela apresentação.

Liderado por Andy Biersack, o grupo tem forte inspiração no Kiss, que se apresenta amanhã no festival, e no Mötley Crüe.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nem o hard pesado e solos estridentes conseguiram animar o público, que agora espera os shows de Ozzy e Judas Priest.