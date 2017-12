Black Sabbath confirma shows de despedida em São Paulo, Rio e Curitiba

Os fãs brasileiros do Black Sabbath poderão ver a turnê de despedida da banda, a The End Tour. Nesta terça, 12, a banda anunciou as datas na América do Sul. As apresentações serão realizadas em Curitiba (Pedreira Paulo Leminski) no dia 30 de novembro; no Rio de Janeiro (Praça da Apoteose) em 2 de dezembro; e São Paulo (Estádio do Morumbi) no dia 4 de dezembro. Os fãs vão presenciar três apresentações históricas, com clássicos de toda trajetória da banda.

A turnê de despedida começou no dia 20 de janeiro e passará pelos Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia e outros países da Europa. A última vinda da banda ao Brasil aconteceu em 2013.

Ingressos estarão disponíveis a partir da 0h01 do dia 18 de abril pela internet (www.ticketsforfun.com.br); e a partir das 10h nas bilheterias oficias (sem taxa de conveniência – Pedreira Paulo Leminski (até 24/4) e FNAC Curitiba (a partir de 25/4) em Curitiba, Metropolitan no Rio de Janeiro e Citibank Hall em São Paulo) e demais pontos de vendas no Brasil.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Datas na América do Sul:

19/11 – Santiago, Chile

22/11 – Asunción, Paraguai

24/11 – Córdoba, Argentina

26/11 – Buenos Aires, Argentina

30/11 – Curitiba, Brasil – (Pedreira Paulo Leminski)

2/12 – Rio de Janeiro, Brasil – (Praça da Apoteose)

4/12 – São Paulo, Brasil – (Estádio do Morumbi)