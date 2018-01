Björk toca trecho de música de MC Brinquedo em balada nos EUA

Björk tocou um funk proibidão, de autoria do MC Brinquedo, em uma festa realizada em Nova York, nos Estados Unidos, no último sábado, 16. A cantora islandesa incluiu o som no set enquanto discotecava na comemoração de cinco anos da gravadora Tri Angle Records. Você pode conferir o momento aos 23 segundos do vídeo abaixo.

MC Brinquedo, de apenas 13 anos, faz sucesso com sua música Roça Roça, que tem mais de 10 milhões de visualizações no Youtube. As letras, com duplo sentido, já conquistaram um grande público.

Alguns artistas mirins, como MC Brinquedo, entraram na mira do Ministério Público do Trabalho e da Promotoria da Infância e da Juventude. Clipes erotizados e com alusão às drogas que ‘viralizaram’ na internet, segundo os promotores, ‘ferem a dignidade das crianças e dos adolescentes’.