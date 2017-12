‘Birdman’ será exibido em São Paulo com música ao vivo

Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância) vai voltar a ser exibido em São Paulo no dia 3 de abril, mas com uma grande atrativo para o público: a trilha sonora será tocada ao vivo. O baterista mexicano Antonio Sanchez comandará a trilha do filme para o público que for ao Auditório do Ibirapuera, a partir das 18h30. A entrada do evento é gratuita.

A exibição de Birdman marcará o encerramento da 31ª edição do festival Brasilijazzfest. Lançado em 2015 no Brasil, o longa faturou 4 prêmios Oscar – melhor filme, melhor diretor (Alejandro G. Iñarritu), melhor roteiro original e melhor fotografia.



Antonio Sanchez em ‘Birdman Live’

Quando: Dia 3 de abril, domingo, 18h30

Onde: Plateia externa do Auditório Ibirapuera

Quanto: Gratuito

Classificação etária: 16 anos

Mais informações: www.brasiljazzfest.com.br/

