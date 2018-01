Biografia de Iggy Pop tem festa de lançamento esta semana em São Paulo

Iggy Pop fez um show histórico na última sexta-feira, 16, para 3 mil sortudos no Audio Club, em São Paulo – esta semana, outra chance para os fãs se divertirem com as músicas do padrinho do punk: na terça-feira, 20, a banda paulistana Rock Rocket faz um show tocando os sucessos de Iggy e dos Stooges na festa de lançamento do livro A Vida e a Música de Iggy Pop: Open Up and Bleed, publicado por aqui pela Editora Aleph.

A festa ocorre no Mandíbula (Galeria Metrópole – Praça Dom José Gaspar, 106), a partir das 19h, com entrada até às 22h.

O livro terá um desconto de 20% no evento: sai de R$69,90 por R$55.

Open Up and Bleed é considerado o mais completo retrato do músico americano. Clique aqui para ler uma entrevista com o autor do livro, o jornalista britânico Paul Trynka, bem como os comentários de Iggy sobre a obra. Também separamos três histórias (e poderiam ser muitas mais) sobre o padrinho do punk rock.

Na semana passada, antes de vir ao Brasil, Iggy Pop deu uma entrevista exclusiva ao repórter Pedro Antunes, do Caderno 2. Clique aqui para ler.

Festa de lançamento do livro A Vida e a Música de Iggy Pop: Open Up and Bleed

Local: Mandíbula (Galeria Metrópole – Praça Dom José Gaspar, 106, 2o. andar, Lj. 40)

Data: 20/10/2015

Horário: 19h – entrada até às 22h

Classificação: 18 anos

Show: Rock Rocket toca Iggy Pop e Stooges

Grátis

