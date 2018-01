Bill Pullman vem ao Brasil para o lançamento de ‘Independence Day: O Ressurgimento’

Bill Pulman voltará ao Brasil para divulgar a estreia de Independence Day: O Ressurgimento, que chega aos cinemas no próximo dia 23 de junho. O ator participará de uma sessão especial no dia 22, no estádio Allianz Parque, em São Paulo. O evento terá a exibição do primeiro filme e de Independence Day: O Ressurgimento na sequência.

Ao todo, 5 mil pessoas poderão assistir aos filmes, em sete setores diferentes do estádio. Os ingressos terão valor entre R$ 45 e R$ 140, e estarão disponíveis a partir do dia 9 (quinta-feira), pela Cinépolis (plataforma Velox Tickets).

Na trama, David Levinson (Goldblum) é o diretor da agência de defesa espacial humana. O grupo trabalha sem fronteiras, já que todos os países do planeta se uniram contra a ameaça alienígena. Ward será a presidente Lanford, com uma personalidade mais agressiva do que a do ex-presidente Whitmore (Pullman, cuja participação no longa não foi especificada).



Usher será Dylan Hiller, o filho de Steven Hiller, personagem de Will Smith no primeiro filme. Dylan terá crescido à sombra do pai, um herói que salvou a Terra. Patricia Whitmore (Maika Monroe), a filha do ex-presidente Whitmore, também terá os mesmos conflitos, apesar de trabalhar como uma agente especial da presidente Lanford. Por último, Liam Hemsworth vive Jake Morrison, um órfão e ex-piloto que cometeu um erro e, por isso, acaba trabalhando na Lua.

Preços

Setor: 110 e 116 (visão parcial R$90)

111 e 115 (R$100)

112, 113 e 114 (R$140)

Serviço

Data: 22 de junho de 2016

Horário: 19h. Abertura dos portões: 17:30

Local: Allianz Parque (Av. Francisco Matarazzo, 1705 – Água Branca)

Vendas pelo site: www.cinepolis.com.br