Bienal de SP recebe 23 mil pessoas no primeiro fim de semana

Camila Molina – O Estado de S.Paulo

Em seu primeiro fim de semana para o público, entre sexta-feira e domingo, a 30.ª Bienal de São Paulo recebeu 23 mil pessoas, segundo organizadores do evento.

Sob o título A Iminência das Poéticas e com curadoria-geral do venezuelano Luis Pérez-Oramas, a mostra exibe no pavilhão da Bienal, no Parque do Ibirapuera, cerca de 3 mil obras de 111 artistas nacionais e estrangeiros.

O evento ainda se estende para outros espaços da cidade como A Casa Modernista, Estação da Luz, Masp, Casa do Bandeirante, Faap e Avenida Paulista.

Só no primeiro dia de exibição, na sexta-feira, feriado de 7 de setembro, cerca de 7,5 mil pessoas visitaram a exposição.

