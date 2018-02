A cantora Beyoncé terá um novo bebê com o rapper Jay-Z, afirma o site E! Entertainment, citando fontes próximas ao casal.

A notícia chega após intensas especulações sobre a gravidez, que começaram no início do mês, quando Beyoncé apareceu no Met Gala, usando um vestido feito sob medida para esconder sua barriga. A cantora também cancelou um show na Bélgica por indisposição esta semana.

Beyoncé e Jay-Z são pais da pequena Ivy Blue, de um ano e quatro meses.